Москва, , 18:05 — REGNUM В состав сборной России по лыжным гонкам, которая готовится к участию в Зимних Олимпийских играх в Пекине, вошли семь военнослужащих Росгвардии, сообщили в ведомстве.

Росгвардия Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

На лыжные трассы столицы Китая выйдут росгвардейцы Александр Большунов, Артём Мальцев, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Мария Истомина, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В Росгвардии рассказали, что спортсмены проходят военную службу инструкторами спортивных команд при управлениях Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов войск.

Всего военнослужащие Росгвардии составят почти половину российской сборной по лыжным гонкам.

XXIV Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.