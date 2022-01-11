Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM В Свердловской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет порядка 65%. Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Коллективный иммунитет

Perepis2020.ru

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Он отметил, что это доля всего населения области. А замгубернатора Павел Креков добавил, что данная цифра мобильна и может меняться.

Как сообщдало ИА REGNUM, Креков призвал сотрудников торговых организаций обслуживать только покупателей в масках. Также он анонсировал усиление проверок масочного режима.