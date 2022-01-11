Москва, , 17:59 — REGNUM Как сообщает издание TransferMarketWeb, 28-летний французский центральный защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов римской «Ромы», которую возглавляет Жозе Моуриньо.

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 24-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что на Самуэля Жиго также претендуют клубы из Турции, Италии и Франции.

Жиго выступает за «Спартак» с 1 июля 2018 года после перехода из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «красно-белых» составляет 11 миллионов евро.