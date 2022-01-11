Вашингтон, 11 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Американские врачи рассказали о хорошем состоянии мужчины, перенесшего три дня назад, 9 января, операцию по пересадке сердца модифицированной свиньи, сообщает 11 января Reuters.

Операция

Операция проводилась в медицинском центре университета Мэриленда и заняла восемь часов. Для 57-летнего пациента это была последняя надежда. Мужчина нуждался в пересадке из-за опасного для жизни заболевания сердца. В настоящее время он продолжает находиться под наблюдением врачей, поскольку существует риск отторжения пересаженного органа.

Если успех операции будет доказан, ученые надеются, что органы свиней смогут решить проблему нехватки доноров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Китае 42-летнему пациенту впервые успешно пересадили искусственное сердце.