Москва, , 17:51 — REGNUM В России на сегодняшний день зарезервировано 30% больничных коек для пациентов с COVID-19, заявил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Резервные койки Admoblkaluga.ru

Мурашко «Мы держим 30% коек сегодня в резерве».

Он добавил, что в стране до 114 тысяч снизилось число людей, попавших в больницу из-за COVID-19. Однако среди госпитализированных 16 тысяч — в тяжёлом состоянии и почти 3,8 тыс. человек находятся на искусственной вентиляции лёгких.

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