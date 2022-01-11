Йошкар-Ола, , 17:49 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 956 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в регионе выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 780 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 711 человек.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили ещё 33 случая заражения коронавирусом