Вашингтон, , 18:33 — REGNUM США закупят еще 600 тысяч доз антител к COVID-19 у компаний GSK и Vir Biotechnology в поисках новых способов борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон». При этом цена сделки остается засекреченной, сообщает 11 января Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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США получат дополнительные дозы сотровимаба, экспериментального человеческого вирусонейтрализующего моноклонального антитела, в первом квартале 2022 года.

Таким образом, общее количество доз в коллекции США достигнет примерно 1,7 миллиона. Канада и Европейский союз также подписали соглашения об их закупке.

Напомним, ранее США примерно за $1 млрд выкупили неизвестное количество доз препарата.

Сотровимаб относится к классу лекарств, называемых моноклональными антителами, которые представляют собой созданные в лаборатории соединения, имитирующие естественные защитные силы организма. Испытания показали, что сотровимаб работает против быстро распространяющегося штамма «Омикрон».