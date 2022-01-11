Москва, 11 января, 2022, 17:48 — ИА Регнум. 31-летний форвард московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Динамо». Соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано на полтора года до конца сезона 2022/23. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

Также сообщается, что о трансфере официально будет объявлено завтра, 12 января. «Бело-голубые» заплатят за Смолова 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отзаявил Федора Смолова из заявки на сезон Российской Премьер-лиги 2021/22.

В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 22-х матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.