Порт-о-Пренс, , 18:28 — REGNUM Уходящий на пенсию лидер сената Гаити Жозеф Ламбер заявил 10 января, что продолжит вести заседания несмотря на истечение срока его полномочий. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию политика.

Он улетел, но обещал вернуться Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж. Борис Степанцев. 1970. СССР

Ламберт объяснил свое решение ослаблением государственных институтов после убийства президента Жовенеля Моиза в июле прошлого года: «Мы живем в вакууме, без установленной власти. Теперь все стало законным».

После убийства президента страну возглавил премьер-министр Ариэль Анри. Он обещал без промедления провести выборы, но их дата до сих пор не была назначена. Кроме того, в 2020 году из-за споров о легитимности избирательного совета страна не сумела провести выборы в Палату депутатов и Сенат.

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