Йошкар-Ола, , 17:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 января выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 780 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 113 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 956 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 195 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 372 человека, из них у 360 — пневмония, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 26 пациентов, при этом госпитализирован 41 житель Марий Эл.