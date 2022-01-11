Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» готово отпустить 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна в туринский «Ювентус», если поступит предложение в размере 20 миллионов евро. Об этом 11 января сообщил журналист Мирко Ди Натале в своем Twitter-аккаунте.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал с Азмуном предварительный контракт, и иранский нападающий бесплатно перейдет во французский клуб летом 2022 года. Также «Лион» предлагал «Зениту» 3 миллиона евро за трансфер форварда в январе, однако санкт-петербургский клуб ответил отказом.