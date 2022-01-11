Махачкала, 11 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ЧП в производственном помещении пекарни в поселке Ленинкент. В результате взрыва газа пострадали два человека, сообщили 11 января в пресс-службе городской администрации Махачкалы.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

«На улице Совхозной в посёлке Ленинкент в пекарне произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, двое пострадавших. Они госпитализированы в ожоговый центр. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Напомним, в Махачкале 21 ноября 2021 года произошло ЧП в одном из частных домов. В результате хлопка газовоздушной смеси погиб один человек, еще четверо получили ожоги и травмы.

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