Москва, , 17:41 — REGNUM Большое число осложнений выявлено в ходе диспансеризации у переболевших коронавирусом, заявил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района Cap.ru

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Отметив, что в стране почти два миллиона переболевших коронавирусом прошли углублённую диспансеризацию, Мурашко сказал:

«У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний».

Напомним, в России с 1 июля проводится расширенная диспансеризация, в ходе которой выявляются осложнения после COVID-19.

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