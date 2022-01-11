Вологда, 11 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. На Вологодчине антиковидный режим продлен до 28 февраля 2022 года включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«К концу января мы можем получить отложенный рост заболеваемости. Мы внимательно будем следить за обстановкой, чтобы быть готовыми к любому варианту развития ситуации», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине от ковида скончались девять ковид-пациентов.