Тайбэй, 11 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня приостановило все полёты истребителей F-16 после катастрофы, произошедшей с одним из них, сообщает 11 января тайваньское Центральное информационное агентство.

U.S. Air Force F-16

Во второй половине дня истребитель F-16V пропал с экранов радаров во время группового тренировочного полета.

Связь с лётчиком была потеряна через 30 минут после взлета с авиабазы. Очевидцы уже сообщили, что видели падение самолета в море в районе поселка Дунши у западного побережья Тайваня.

По словам представителей ВВС Тайваня, лётчик не посылал сигнал тревоги, и сейчас нет данных о том, удалось ли ему катапультироваться. В предполагаемой зоне авиакатастрофы проводится поисково-спасательная операция.

Напомним, на данный момент ВВС Тайваня располагают 141 истребителем F-16 разных модификаций. Кроме того, официальный Тайбэй уже заказал ещё 66 таких самолётов последней модификации Viper.