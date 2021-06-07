Вашингтон, 11 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Будущее нового препарата для лечения болезни Альцгеймера, одобренного впервые за 20 лет в США, находится под вопросом. На этой неделе эксперты социальной программы Medicare решат, будут ли они оплачивать дорогостоящий препарат Aduhelm, сообщает 11 января Reuters.

Результаты Amyloid PET (слева направо): пациент с болезнью Альцгеймера (AD), пациент с кортикобазальной дегенерацией (CBD), пациент с прогрессивным супрануклеарным параличом (PSP) и когнитивно здоровый пожилой человек (Control)

Препарат Aducanumab направлен на то, чтобы устранить причину болезни, а не только ее симптомы.

Центр по контролю за медицинскими услугами США с июля разрабатывает национальную программу покрытия стоимости препарата, несмотря на его сомнительную эффективность в борьбе с болезнью, разрушающей мозг. Многие эксперты сомневаются в новом препарате, а врачи воздерживаются от его назначения. Несколько главных медицинских центров, включая Управление здравоохранения ветеранов США, Кливлендскую клинику и Mount Sinai Health System, отказались назначать пациентам Aducanumab.

Напомним, в марте 2019 года клинические испытания Aducanumab, проводившиеся с участием около 3 тысяч пациентов, были остановлены из-за того, что лекарство не доказало, что замедляет ухудшение памяти лучше, чем уже одобренный препарат. Однако позднее американская компания-производитель Biogen пришла к выводу, что более высокие дозы Aducanumab всё-таки способны значительно бороться с когнитивными нарушениями.

Напомним, у людей с Альцгеймером повреждаются клетки мозга, что вызывает деменцию: проблемы с памятью, мышлением и общением.