Будущее препарата Aduhelm для лечения Альцгеймера в США висит на волоске
Вашингтон, 11 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Будущее нового препарата для лечения болезни Альцгеймера, одобренного впервые за 20 лет в США, находится под вопросом. На этой неделе эксперты социальной программы Medicare решат, будут ли они оплачивать дорогостоящий препарат Aduhelm, сообщает 11 января Reuters.
Препарат Aducanumab направлен на то, чтобы устранить причину болезни, а не только ее симптомы.
Центр по контролю за медицинскими услугами США с июля разрабатывает национальную программу покрытия стоимости препарата, несмотря на его сомнительную эффективность в борьбе с болезнью, разрушающей мозг. Многие эксперты сомневаются в новом препарате, а врачи воздерживаются от его назначения. Несколько главных медицинских центров, включая Управление здравоохранения ветеранов США, Кливлендскую клинику и Mount Sinai Health System, отказались назначать пациентам Aducanumab.
Напомним, в марте 2019 года клинические испытания Aducanumab, проводившиеся с участием около 3 тысяч пациентов, были остановлены из-за того, что лекарство не доказало, что замедляет ухудшение памяти лучше, чем уже одобренный препарат. Однако позднее американская компания-производитель Biogen пришла к выводу, что более высокие дозы Aducanumab всё-таки способны значительно бороться с когнитивными нарушениями.
Напомним, у людей с Альцгеймером повреждаются клетки мозга, что вызывает деменцию: проблемы с памятью, мышлением и общением.