Москва, , 17:33 — REGNUM В России суточный прирост заражений коронавирусом может превысить 100 тыс. случаев, сообщила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Попова рассказала, что при неблагоприятном развитии событий в России могут ежесуточно выявлять более 100 тыс. новых заражений. Такое изменение возможно из-за появления нового штамма «Омикрон», отметила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что пациент может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, при этом симптомы нередко проявляются позднее — на третий-пятый день.

Также Попова проинформировала, что в России штамм «Омикрон» выявлен в 13 регионах.