Терновка, , 17:40 — REGNUM В конфликте двух одноклассников будет разбираться полиция после драки в школе села Терновка Яковлевского горокруга Белгородской области. По сообщениям очевидцев, родители одного из этих учеников напали на других детей.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Об инциденте стало известно 11 января в социальных сетях. Как рассказала мать одного из школьников, два ученика повздорили во время классного часа, потом один схватил стул и набросился с ним на оппонента. Учитель, присутствовавший в классе, развёл школьников. Нападавший мальчик убежал домой, а вскоре вернулся с монтировкой и «кинулся на детей».

«Девочка обхватила его, просила успокоиться и никому не причинять вред. Дети были напуганы. В это время в класс вбежали родители [нападавшего ученика] — и начали угрожать, кричать, и бить детей. Никто не смог успокоить неадекватных родителей. Шоковое состояние, нервное потрясение испытали дети, а [девочка] ещё и попала в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами лица. Проводится проверка. Если бы у этой семьи было бы ружьё, они бы пришли с ним», — говорит женщина.

В администрации горокруга сообществу «Белгород — это интересно» сообщили, что по факту конфликта полиция проводит проверку. Кроме того «для организации внутреннего расследования и установления виновных лиц создана комиссия по факту неисполнения должностных обязанностей сотрудников охраны и работников школы».