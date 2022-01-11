Турчак: 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации
Москва, 11 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В начале весенней сессии решения о поддержке при социальной газификации льготных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров — будут приняты по всей стране
Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета «Единой России» заявил на заседании Федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в Координационном центре правительства РФ.
Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.
Александр Новак поддержал инициативу.
Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе — где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».
Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2021 года президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.