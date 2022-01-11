Москва, 11 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В начале весенней сессии решения о поддержке при социальной газификации льготных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров — будут приняты по всей стране

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Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета «Единой России» заявил на заседании Федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в Координационном центре правительства РФ.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», — отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае — заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах — губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная Президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении», — сказал он.

Александр Новак поддержал инициативу.

«Мы также доложим Президенту, что такое поручение дано», — сказал вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе — где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».

«Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. «Единая Россия» со своей стороны задействовала все ресурсы — за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки — их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.

«Мы с руководством «Газпром газификации» раз в две недели выезжаем в регионы, изучаем положительные практики на местах. Их нужно внедрять повсеместно», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2021 года президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.