Кито, , 18:22 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо 3 февраля отправится с визитом в Китай для обсуждения возможности пересмотра условий погашения долга Кито перед Пекином. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин, передаёт Reuters.

Флаг Эквадора

Бывший банкир Лассо стремится снизить нагрузку непогашенного кредита в течение следующих трех лет. Для этого он намеревается подписать меморандум о взаимопонимании между Китаем и Эквадором, а также начать переговоры о двусторонней торговой сделке.

Эквадор должен вернуть Китаю более 5 миллиардов долларов. Большую часть планируется выплатить в ближайшие три года. В последнее десятилетие Китай стал основным финансовым партнером Эквадора благодаря многомиллионным инвестициям Пекина в горнодобывающую промышленность южноамериканской страны.

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