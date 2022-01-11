Пушкино, Московская область, , 17:29 — REGNUM В подмосковном Пушкино произошел пожар в доме престарелых. Об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации горит кровля частного дома престарелых. Пожару присвоена вторая степень сложности.

«Спасены семь человек, эвакуированы 20 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывшем доходном доме Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на третьем этаже.

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