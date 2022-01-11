Пушкино, Московская область, 11 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В подмосковном Пушкино произошел пожар в доме престарелых. Об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительной информации горит кровля частного дома престарелых. Пожару присвоена вторая степень сложности.

«Спасены семь человек, эвакуированы 20 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывшем доходном доме Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на третьем этаже.