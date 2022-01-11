Берлин, , 19:37 — REGNUM Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок отправилась в Италию, чтобы встретиться стак называемыми «единомышленниками и союзниками». В разгар пандемического и украинского кризисов в Риме было о чем поговорить. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 11 января.

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок высоко оценила германо-итальянское сотрудничество во время своего первого официального визита в Рим. «Взаимопомощь во время пандемии показала ценность сотрудничества и партнерства», — отметила она после встречи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Судя по переговорам, в будущем обе страны хотели бы более тесно сотрудничать в решении проблемы миграции. «Германия и Италия находятся на одной стороне, когда речь заходит о беженцах и миграционной политике», — заявила Бербок. Обращаясь к Ди Майо, она отметила: «Никто из нас не готов мириться с гибелью людей в Средиземном море».

Таким образом, оба государства выразили своё стремление работать более интенсивно над гуманными и справедливыми правилами на внешних границах ЕС с целью продвижения европейской политики предоставления убежища, в которой «каждый самостоятельно берет на себя ответственность».

Власти Италии неоднократно жаловались, что другие страны ЕС попросту игнорируют приток нелегальных мигрантов на территорию Италии. В 2021 году министерство внутренних дел зафиксировало почти значительный рост числа мигрантов, которые добрались до средиземноморской страны морским маршрутом.

В середине года Германия и Италия хотят подписать совместный план действий на двустороннем саммите. Две страны хотят более тесно сотрудничать по определенным вопросам, таким как климат и миграция, а также в области экономики.