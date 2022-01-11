Москва, , 17:29 — REGNUM Переломная точка наступила в РФ: сейчас регионы решают, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19, заявил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

Мурашко «Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация».

Главными направлениями борьбы с пандемией он назвал ограничительные меры и вакцинацию. Он отметил, что Минздрав РФ завершает анализ отчётов регионов о проделанной работе, добавив следующее:

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«Не зафиксировано системных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи».

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