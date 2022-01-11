Москва, 11 января 2022, 17:29 — REGNUM Переломная точка наступила в РФ: сейчас регионы решают, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19, заявил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Главными направлениями борьбы с пандемией он назвал ограничительные меры и вакцинацию. Он отметил, что Минздрав РФ завершает анализ отчётов регионов о проделанной работе, добавив следующее:
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Читайте ранее в этом сюжете: Против «Омикрона» Мурашко призвал ревакцинироваться «Спутником Лайт»