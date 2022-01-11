Берлин, , 19:32 — REGNUM Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек выступил с резкой критикой достижений страны в области изменения климата. Об этом сообщает 11 января агентство Deutsche Welle.

Роберт Хабек Michael Brandtner

«Германия должна принять немедленные меры для устранения серьезного отставания в в борьбе с изменением климата», — заявил немецкий министр.

Похоже, что страна не достигнет намеченных целей в своей климатической повестке, в связи с чем сопредседатель партии «зеленых» намерен вернуть Германию на ее «целевой путь в области защиты климата».

По словам Хабека, без серьезных изменений Германия также не сможет достичь своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году. «Мы начинаем с серьезного отставания», — заявил он.

Несмотря на это, министр ставит упор на увеличение доли возобновляемых источников энергии в Германии до 80% к 2030 году. Таким образом, Германия должна стать климатически нейтральной к 2045 году.

«Все это — гигантская задача. Пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим успех», — констатировал Хабек.