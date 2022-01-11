Саранск, , 17:27 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

За сутки скончались двое мужчин в возрасте 84 лет и 69-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1067 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в регионе выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 55 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 025 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3584 человека.

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