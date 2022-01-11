Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Власти Нью-Йорка расследуют возможные неполадки механических дверей, не сработавших должным образом во время пожара в жилом доме в Бронксе, в результате которого погибли 17 человек, включая восемь детей, сообщает 11 января Reuters.

Пожар Dave Hogg

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил на брифинге, что медицинская экспертиза города установила, что в результате пожара погибли 17, а не 19 человек, как было объявлено ранее. Почти тридцать пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сообщалось также, что причиной пожара мог стать неисправный обогреватель.

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