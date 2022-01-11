Париж, , 17:24 — REGNUM Во Франции будет зафиксирован новый максимум суточного числа новых заражений коронавирусом, превышающий 350 тыс. случаев заражения, заявил 11 января министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в ходе выступления в Сенате Франции. По его утверждению, это самые высокие цифры с начала эпидемии.

«Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения», — сказал Веран.

Предыдущий максимум суточного числа заражений был объявлен 5 января, когда во Франции зафиксировали более 332 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

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