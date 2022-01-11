Париж, 11 января 2022, 17:24 — REGNUM Во Франции будет зафиксирован новый максимум суточного числа новых заражений коронавирусом, превышающий 350 тыс. случаев заражения, заявил 11 января министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Об этом он сообщил в ходе выступления в Сенате Франции. По его утверждению, это самые высокие цифры с начала эпидемии.
«Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения», — сказал Веран.
Предыдущий максимум суточного числа заражений был объявлен 5 января, когда во Франции зафиксировали более 332 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Германии заявили о наивысшем уровне смертности с 1946 года