Париж, 11 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Во Франции будет зафиксирован новый максимум суточного числа новых заражений коронавирусом, превышающий 350 тыс. случаев заражения, заявил 11 января министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Об этом он сообщил в ходе выступления в Сенате Франции. По его утверждению, это самые высокие цифры с начала эпидемии.

«Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения», — сказал Веран.

Предыдущий максимум суточного числа заражений был объявлен 5 января, когда во Франции зафиксировали более 332 тыс. новых случаев заражения COVID-19.