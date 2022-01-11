Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области летом 2022 года потратят полмиллиарда рублей федеральных субсидий, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах. Об этом 11 января сообщил в пресс-службе областной администрации.

Ремонт дороги

В общей сложности на эти средства предусмотрен ремонт почти 30 км региональных трасс: обновление участка дороги на Бугры от проспекта Культуры Санкт-Петербурга почти до деревни Корабсельки. А также участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.

«Выбраны три наиболее загруженные трассы, о ремонте которых мы неоднократно говорили на встречах с жителями прошедшим летом», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Отметим, всего благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Ленинградской области планируется ремонт порядка 100 км региональных трасс.