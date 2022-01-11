Красногорск, 11 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В 2021 году в Подмосковье удалось восстановить в правах 20,1 тыс. обманутых дольщиков. Об этом 11 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Балашихе

Из их числа 11,7 тыс. человек получили ключи от новых квартир — были достроены и введены в эксплуатацию 116 многоквартирных домов. Еще 8,7 тыс. граждан, купивших квартиры в 210 объектах, получили денежные компенсации с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Для Подмосковья важно решить проблему всех обманутых дольщиков. Важен каждый. Люди покупали квартиры для себя и своей семьи. Мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что их дом станет проблемным», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Планируется, что в 2022 году на территории Подмосковья будут восстановлены в правах 14,7 тыс. обманутых дольщиков. Полностью решить проблемы участников долевого строительства, не получивших жилье, в Подмосковье планируется в 2023 году.