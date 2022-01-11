Москва, 11 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Стартовали первые спецпроекты в рамках государственной программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание». Участники проектов «Культурный код» и «Студенческая весна» посетили Санкт-Петербург и Калининград.

АНО «Россия — страна возможностей» Больше, чем путешествие

Санкт-Петербург посетили участники и организаторы фестиваля «Культурный код» — проекта платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Ставропольская команда англоязычных атташе на протяжении месяца сопровождала иностранных художников, архитекторов и людей искусства на фестивале в поселке Солнечнодольск Ставропольского края. Благодаря «Культурному коду» поселок приобрел уникальный вид — более шестидесяти процентов фасадов всех домов в нем теперь украшают муралы — монументальная живопись под открытым небом.

В благодарность за проведение команда фестиваля награждена авторской поездкой в Санкт-Петербург. Участники самостоятельно выбрали тему своего путешествия — «Познавай Россию». Многие из них давно мечтали увидеть культурную столицу и все значимые объекты искусства в ней.

За 5 дней ребята посетили почти 30 экскурсий, среди которых Петропавловская крепость и собор, Эрмитаж, музеи стрит-арта, Фаберже, современного искусства Эрарта, пейзажный парк Монрепо, Ленфильм, Выборгский замок, Петергоф, Большой дворец и Кронштадт.

«Над реализацией проекта «Культурный код» в разных городах работает большая команда. Это художники и ассистенты, организаторы, переводчики и многие другие. Каждый из них делает большой вклад в развитие проекта, и здорово, что есть возможность поблагодарить ребят за их старания. Проект «Больше, чем путешествие» позволил отметить самых активных представителей команды «Культурного кода» и резидентов проекта. Ребята получили возможность посетить разные города России, познакомиться с многообразием культур, традиций и обычаев, почерпнуть вдохновение для новых творческих достижений», — отметил автор проекта «Культурный код», президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

Сразу 73 участника отправились из Тюмени в Калининград. Все они являются обладателями Гран-при в номинации «Региональная программа» 29-го всероссийского фестиваля «Студенческая весна» — еще одного проекта платформы «Россия — страна возможностей». В 2021 году фестиваль проходил в Нижнем Новгороде. Среди ребят артисты, танцовщики, хореографы, театралы, режиссеры-постановщики. Свой спецпроект они попросили наполнить историей и экскурсионной программой по Калининграду и его окрестностям. Программа тура называется «История во всем».

В первый же день участники посетили органный концерт в Кафедральном соборе на острове Канта, перед которым их познакомили с историей органной музыки.

В культурном парке «Средневековое городище Ушкуй», расположенном на живописном берегу реки Лава, участники узнали о народах Восточной Пруссии, пообщались с местными жителями и поучаствовали в мастер-классах по древним ремёслам: кузне, обработке дерева, ткачеству, изготовлению поделок.

В Музее-крепости «Пиллау» в Балтийске провели интерактивный семинар о развитии города, как военно-морской базы. А в музее Мирового океана — об истории его исследований.

Также участники посетили Куршскую косу, Форт Дёнхофф и пройдут квест по исследованию среды «города кошек».

«Очень приятно, что «Россия — страна возможностей» награждает такими бонусами участников. Было время и вспомнить прошлый фестиваль и обсудить планы на предстоящий!» — поделился Александр Комков, участник фестиваля «Студенческая весна», актер региональной концертной программы.

Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта в Instagram и ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #Ростуризм #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #ТвойХод #РоссийскоеОбществоЗнание

Напомним, что программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия - страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 тысяч молодых людей со всей страны отправятся в уникальные путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, и полезной программы. Здесь предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.