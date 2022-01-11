Иерусалим, 11 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Пора прекратить пугать людей коронавирусом, они и так в панике, заявил генеральный директор известной израильской больницы «Ихилов» профессор Рони Гамзу в интервью Ynet 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По словам бывшего гендиректора минздрава и экс-координатора борьбы с коронавирусом, насморк и повышенная температура вовсе не обязательно означают заражение «Омикроном». «Да, проверяться надо. Но если анализ дал отрицательный результат, нет никакой необходимости уходить в карантин и ждать, пока пройдет насморк. Пора прекратить пугать людей, они и так в панике», — говорит Гамзу.

Он также не считает, что ситуация с койками в больницах должна быть причиной паники. С больницами все будет в порядке, уверен гендиректор «Ихилова», так как врачи уже знают, как лечить ковид-пациентов и как «вытаскивать» тяжелобольных. Система здравоохранения в целом устойчива, подчеркнул профессор, и несмотря на апокалиптические прогнозы не рухнула ни за одну волну коронавируса. Гамзу особо отметил, что страдает Израиль от эпидемии страха и недоверия к властям, что и требуется лечить прежде всего.