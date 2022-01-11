Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Льготники и очередники получат 798 квартир в Санкт-Петербурге по контрактам, заключенным в 2021 году. На их приобретение потрачено более 5,5 млрд рублей. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«Город выполняет социальные обязательства перед петербуржцами. Мы должны обеспечить жильем всех, кому оно положено по закону. Для льготников и очередников приобретаем 798 квартир — это порядка 35 тысяч квадратных метров социального жилья», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

К категориям граждан, которые могут получить социальное жильё, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также льготники: ветераны, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями здоровья. Для этих категорий город приобрёл 573 однокомнатные квартиры, 64 двухкомнатных, 138 трёхкомнатных и 24 квартиры с четырьмя и более комнатами. При этом часть квартир адаптирована под маломобильных граждан.

Треть квартир уже передана в распоряжение города, оставшаяся часть будет получена в течение 2022−2023 годов.

Напомним, ранее прокуратура Петербурга зафиксировала факт сдачи недоделанных квартир в ЖК «Северная долина», которые предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.