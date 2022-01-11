Тверь, , 17:17 — REGNUM Первый региональный образовательный центр планируется создать в Тверской области, он появится на базе гимназии № 12 областного центра и средней школы деревни Мокшино Конаковского района. Вопрос обсуждался 11 января на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Проект, к которому мы шли несколько лет — создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного Правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма. Надеемся, что дальше во всех муниципалитетах мы сможем найти возможность по реализации аналогичных проектов», — прокомментировал губернатор по итогам заседания.

Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку специалистов для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.

На базе центра будет сформирована новая программа развития, нацеленная на повышение качества образования, ввод новых мощностей, включая оборудование «Точки роста», развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.

Гимназия № 12 — это инновационное общеобразовательное учреждение, методический центр Тверского областного института усовершенствования учителей, а также базовая площадка для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов. Созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе действует театр «Премьер». Сейчас в гимназии учится более 1800 человек. Школа в Мокшино было реконструировано за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово. Здесь построен новый корпус — здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Здесь размещены учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учится почти 500 детей.