Вашингтон, 11 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 11 января посетит дом в Атланте, где родился борец за права человека Мартин Лютер Кинг, чтобы повлиять на отмену недавно принятых некоторыми штатами законов об избирательных правах, которые, по мнению активистов, помешают афроамериканцам принимать участие в выборах, сообщает Reuters.

The White House Джо Байден

Байден выступит с речью на фоне подготовки демократов к непростым промежуточным выборам 2022 года, проиграв которые они потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании. Ожидается, что во время выступления президент вновь укажет на то, что демократы называют «угрозой здоровью американской демократии».

Ранее Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в распространении лжи о выборах 2020 года, а также провоцировании беспорядков в Капитолии 6 января. Трамп продолжает настаивать, что «жульничество» Демпартии стоило ему 7 млн голосов избирателей в 2020 году, несмотря на то, что расследование не нашло доказательств этого. За прошедшее время уже в 19 штатах законодателями-республиканцами были приняты законы, усложняющие процесс голосования. Критики принятых поправок утверждают, что новые требования отпугнут меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточение требований для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в законодательстве появились новые требования по регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата. В их числе оказались главная лига бейсбола (MLB), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck.