Стокгольм, , 17:53 — REGNUM Уборщица, которая находилась в розыске и была арестована после того, как в частном доме премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон случайно сработала сигнализация, находилась внутри домовладения, хотя ранее Андерссон утверждала, что ее проинформировали об обратном. Об этом 11 января рассказала арестованная женщина в интервью газете Expressen.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Нам говорили в первый раз, когда мы там были, что в этом доме проживает министр», — сообщила уборщица.

Владелец клининговой компании в интервью газете DN заявил, что женщина никогда не находилась в доме. То же самое говорила и премьер-министр Андерссон.

Теперь уборщица, арестованная из-за отсутствия у нее визы, обратилась в письме к королю Швеции Карлу XVI Густаву с просьбой разрешить ей остаться в стране.

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