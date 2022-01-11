Стокгольм, , 17:30 — REGNUM Делегация правительства Швеции не поедет на Олимпиаду в Пекин. Об этом 10 января в интервью новостной службе TT заявил министр спорта Андерс Игеман.

Стокгольм. Швеция

В то же время чиновник подчеркнул, что речь не идет о политических действиях, поскольку Швеция не присоединяется к дипломатическому бойкоту Игр. Причиной послужило ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

«Это не дипломатический бойкот. Мы направляем нашу критику в адрес Китая, которая хорошо известна, по имеющимся у нас дипломатическим и политическим каналам», — заявил Игеман в интервью TT.

Напомним, что ранее несколько стран во главе с Соединенными Штатами решили осуществить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.