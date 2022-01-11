Москва, , 17:12 — REGNUM США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

И если сейчас белых в Америке ещё чуть больше половины — 51−52% — то через 10 лет там будет уже только 40% белых, и они станут меньшинством, прогнозирует парламентарий.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — допустил либерал-демократ.

Так Америка и рухнет, потому что новое американское большинство не сможет поддерживать такой же высокий уровень развития технологий, экономики, жизни, демократии и так далее, рассуждает Жириновский.

«Всё это происходит в интересах транснациональных корпораций, финансовых магнатов, единственная цель которых — постоянный рост прибыли», — указал депутат.

По его убеждению, транснациональным корпорациям выгодно замещение коренного населения приезжими из стран третьего мира, где рабочая сила дешевле, а требования к качеству жизни гораздо ниже.

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