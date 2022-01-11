Москва, 11 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

И если сейчас белых в Америке ещё чуть больше половины — 51−52% — то через 10 лет там будет уже только 40% белых, и они станут меньшинством, прогнозирует парламентарий.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — допустил либерал-демократ.

Так Америка и рухнет, потому что новое американское большинство не сможет поддерживать такой же высокий уровень развития технологий, экономики, жизни, демократии и так далее, рассуждает Жириновский.

«Всё это происходит в интересах транснациональных корпораций, финансовых магнатов, единственная цель которых — постоянный рост прибыли», — указал депутат.

По его убеждению, транснациональным корпорациям выгодно замещение коренного населения приезжими из стран третьего мира, где рабочая сила дешевле, а требования к качеству жизни гораздо ниже.

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