Стокгольм, 11 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции заставила жителей Швеции брать отпуска по болезни ребенка, как никогда раньше. В 2021 году Агентством социального страхования было выплачено рекордное количество пособий, покрывающих отсутствие трудоустроенных граждан на работе. Об этом 11 января сообщил новостной портал Omni.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщица Швеции

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Всего в 2021 году страховка покрыла 8,4 млн пропущенных на работе дней родителями, которые ухаживали за 840 тыс. детей, что можно сравнить с предыдущим показателем в 8,3 млн дней в 2020 году. Таким образом, из-за болезни ребенка трудоустроенный родитель в 2021 году в среднем отсутствовал на работе порядка 10 дней.

Большинство реципиентов страховых платежей составили женщины, хотя доля мужчин немного увеличилась до 39,7% в 2021 году по сравнению с 39,2% в 2020 году.