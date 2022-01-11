Курган, , 17:11 — REGNUM В Кургане завершено расследование уголовного дела о совращении малолетних детей и распространении детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Дети

Следствием установлено, что в 2018—2020 годах используя различные фейковые страницы в социальной сети, 21-летний обвиняемый вёл переписку развратного содержания с малолетними детьми из различных регионов страны, направлял им материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших присылать ему свои интимные фотографии.

В полицию с заявлением обратились родители потерпевшего ребёнка из Кургана. Злоумышленник был задержан в Москве. В ходе следствия были выявлены 35 эпизодов его преступной деятельности в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.