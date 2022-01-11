Луанда, , 17:11 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с государственным секретарем Анголы по внешним связям Эсмеральдой Мендонсой в Луанде. Об этом сообщает AMNA 11 января. Министр иностранных дел Анголы Тете Антонио получил положительный результат теста на коронавирус перед встречей с Денисом, и Мендонса заменила его на встрече.

Ангола David Stanley

Переговоры были посвящены укреплению двусторонних связей и сотрудничеству на двустороннем и многостороннем уровнях, общей приверженности международному праву, региональным событиям и борьбе с COVID-19.

Кроме того, в присутствии Дендиаса посол Греции в Конго с одновременной аккредитацией в Анголе Каллиопа Дути подписала с Мендонсой меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерствами иностранных дел.