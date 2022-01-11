Москва, 11 января 2022, 17:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил 11 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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«Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что изменение ситуации вызвано распространением нового штамма коронавируса, поэтому «важно быть готовыми к любому развитию событий».
Глава правительства рассказал, что на углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом в 2022 году будет направлено 8 млрд рублей.