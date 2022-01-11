Стокгольм, 11 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Новые ограничения по коронавирусу в Швеции, которые начнут действовать с 12 января, необходимы для сдерживания высоких темпов распространения инфекции. С таким мнением 11 января в студии телеканала SVT выступила министр социальных дел Лена Халленгрен, которая объяснила, почему, вводя новые рестрикции, правительство Швеции никак не связало их с использованием сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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«Когда уровень распространения инфекции так высок, сертификаты о прививках уже не помогают», — сказала Халленгрен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Центристов» Анни Лёф заявила, что для нее «непостижимо», что ограничения вводятся без какого-либо акцента на уровень вакцинации.

Но по словам министра Халленгрен, которая ссылается на оценку Агентства общественного здравоохранения Швеции, использование сертификатов о вакцинации при посещении отдельных мест уже не окажет достаточного эффекта.

«Будем надеяться, что эти ограничения не продлятся так долго», — отметила министр.