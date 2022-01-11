11 января 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 17:37 — REGNUM «На состоявшихся в Женеве переговорах Россия не смогла уговорить США в вопросе нерасширения НАТО» — короткий пост такого содержания опубликовал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт З.А. и инициировал дискуссию на предложенную тему.

Немецкие солдаты в Тифлисе (ныне Тбилиси). Август 1918 года

Большая часть друзей и подписчиков прозападного эксперта согласилась с его оценкой, но оказались и менее скептично настроенные пользователи.

«Переговоры продолжатся 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене», — заметил М.Г.

«Посольство США тоже не напрасно начало выкладывать резкие заявления в Facebook. Не уступят они Путину Украину и Грузию в конечном итоге», — предположила М.Д.

«А чего нам ожидать от России взамен? С большой вероятностью — возрастет давление, если на Украину прямо не нападут со стороны сепаров, участится открытие огня, а у нас — ползучая оккупация. Помимо этого соглашения, Запад должен сделать действенные шаги по оказанию помощи Грузии и Украине», — тревожно добавил С.М.

Танки ВСУ на Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

«В ближайшее время в Европе разместят стратегическое оборонное вооружение, и Кремль уже говорить не сможет», — успокоил его Г.К.

«Самое главное — настрой общества. Сегодня ни на Украине, ни в Грузии у России нет реальной опоры, а если со стороны Запада последуют реальные шаги, то российское влияние окончательно угаснет. На этом этапе самое большое оружие для нас — надежда, подкрепленная действенными шагами. А наше дело должны сделать мы сами», — ответил ему С.М.

«По моему скромному мнению, с целью разрядки ситуации можно было дать России обещание, что даже в случае принятия Украины и Грузии в НАТО на территории этих стран баллистические ракеты не разместят. При условии, что и Россия выведет подобное вооружение из так называемой Калининградской области», — осторожно высказался М.Г.

«Пропала Россия», — констатировал Б.М.

«Это журнал, кино еще впереди для … Пу…» — поддержал его Г.К.

«Уже и санкции испекли. Никакая американская техника отныне не будет поступать в Россию, и не только она, но и детали, которые изготавливают в других странах, и даже телефоны, телевизоры, лаптопы и любая техника», — сообщила из своих «источников» Н.М.

Магазин Apple store в ЦУМе. Москва A.Savin

«Короче, загнали крысу в угол, и либо умрет, либо сдастся», — заметил Б.М.

«И какой умник поверил, что (Россия) уговорила бы (США)?» — добавил З.М.

«Хорошая новость, только вспоминается мне, как во время Карибского кризиса договорились, что СССР выведет ракеты с Кубы, а США — ракеты типа Юпитера из Турции при условии, что это не должно было разглашаться. Это стало известно спустя долгое время, когда с какого-то документа сняли гриф секретности. Из дальнейших действий НАТО в отношении Грузии и Украины будет ясно, имело ли и здесь место какое-то тайное соглашение», — отметил С.Т.

«То, что Россия не уговорила, — это хорошо, но если в ближайшее время нас не примут в НАТО, как бы потом не втянули нас в СНГ или ОДКБ, как в 94-м году», — предупредил К.Ч.