Афины , , 17:06 — REGNUM Пандемия достигнет пика в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис в интервью телеканалу Skai TV 11 января.

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«Мы ожидаем большого количества случаев и высокого процента положительных результатов [тестов]. Мы все знаем об этом. После 1 500 000 тестов цифры совершенно другие, чем после 100 000 тестов. Поэтому я считаю, что на этой неделе и на следующей неделе число случаев заболевания COVID-19 будет высоким», — сказал Плеврис.

Он добавил, что при распространении «Омикрона» на данные нужно смотреть по-другому. Во время варианта «Дельта» число случаев заболевания было важно, поскольку они приводили к большему числу госпитализаций. Цифры «Омикрона» могут быть высокими, но властей больше всего беспокоит количество госпитализаций.

Плеврис подчеркнул, что больницы в регионе Аттика укрепляются дополнительными койками, а 12 января Комитет экспертов соберется для переоценки мер, предпринимаемых для сдерживания вируса.