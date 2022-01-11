Брянск, 11 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Более 300 кг мясной и молочной продукции производства Белоруссии без сопроводительных документов обнаружили сотрудники ДПС в автомобиле гражданина Украины в Красногорском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

TOrange.biz Сосиски

Мужчина за рулём УАЗ «Патриот» вёз продукты питания в объезд ветеринарных контрольных постов. В автомобиле, не оборудованным для перевозки пищевой продукции, находилось 300 кг готовой мясной и 15 кг молочной продукции из Белоруссии. Ветеринарные сопроводительные документы иностранец предоставить не смог.

Транспортное средство доставили для разбирательства на погранпереход «Красный Камень» Злынковского района. Груз затем вернули на сопредельную территорию, а виновное лицо привлекли к административной ответственности.