Кострома, , 17:35 — REGNUM Между Костромой и Санкт-Петербургом собираются организовать автобусные рейсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на костромском автовокзале.

Автовокзал Https://avtovokzal44.ru

Осуществлять перевозки собирается индивидуальный предприниматель. В настоящее время маршрут проходит регистрацию в федеральном Агентстве автомобильного транспорта. Процесс должен завершиться до конца февраля текущего года. Стоимость услуги и время отправления автобусов пока неизвестны.

Попасть напрямую из Костромы в северную столицу в настоящее время можно с помощью поезда или самолёта. Официальных автобусных перевозок по этому направлению не существует.

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