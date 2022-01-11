Кострома, 11 января, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Между Костромой и Санкт-Петербургом собираются организовать автобусные рейсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на костромском автовокзале.

Https://avtovokzal44.ru Автовокзал

Осуществлять перевозки собирается индивидуальный предприниматель. В настоящее время маршрут проходит регистрацию в федеральном Агентстве автомобильного транспорта. Процесс должен завершиться до конца февраля текущего года. Стоимость услуги и время отправления автобусов пока неизвестны.

Попасть напрямую из Костромы в северную столицу в настоящее время можно с помощью поезда или самолёта. Официальных автобусных перевозок по этому направлению не существует.